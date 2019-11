Plakate der Vereinigten Linken im Prenzlauer Berg Anfang 1990 Foto: akg-images/Reinhard Kaufhold

1989 waren Sie in der DDR Mitbegründer der oppositionellen »Initiative Vereinigte Linke«. Wie kam es dazu?

Eine kleine Gruppe von linken Oppositionellen arbeitete seit Anfang 1989 an einem Projekt, das im September des Jahres in dem Aufruf »Für eine Vereinigte Linke in der DDR« mündete. Der noch unter konspirativen Bedingungen entstandene Appell, bekannt als »Böhlener Plattform«, wandte sich »an alle politischen Kräfte in der DDR, die für einen demokratischen und freiheitlichen Sozialismus eintreten«. Die daraus entstandene Initiative fand im Spätherbst 1989 bei linken Oppositionellen sozialistischer, anarchistischer, autonomer, christlicher, rätekommunistischer, antifaschistischer, marxistischer und syndikalistischer Prägung Resonanz. Die Herausforderung war, so unterschiedliche Strömungen der linken antistalinistischen Opposition zu vernetzen und gemeinsam handlungsfähig zu werden.

Gab es solch eine Vernetzung schon vorher?

...