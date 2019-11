Nach den jüngsten Vergewaltigungsvorwürfen gegen Regisseur Roman Polanski haben Demonstrantinnen die Premiere seines neuen Films »J’accuse« in einem Kino in Paris verhindert. Mehrere Dutzend Frauen blockierten am Dienstagabend den Zugang zu einem Filmtheater im 5. Arrondissment mit Spruchbändern wie »Polanski Vergewaltiger, Kino schuldig, Publikum Komplize«. Daraufhin wurde die Vorführung abgesagt.

