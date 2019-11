Meine Redakteure (Damen haben diese Kolumne bisher noch nicht betreut) sind bis jetzt ziemlich nett zu mir. Gut - diese Zeitung verfügt auch über keine großen Geldmittel. Das ist, in der linken Szene sowieso, zwar noch kein Grund für Freundlichkeit; aber erfreulich oft auch keiner für Unfreundlichkeit. Als freier Autor fühlt man sich ja immer so überflüssig, abhängig von Leuten, die man nie zu Gesicht bekommt. Ein Zustand der Schwebe oder, besser, des permanenten langsamen Abrutschens, den der südkoreanische Regisseur Bong Joon-ho im besten Film dieses Jahres, »Parasite«, so präzise inszeniert. Umso intensiver betreibt man also Vorgesetztenbeobachtung.

Neue Vorgesetzte haben jetzt auch die Beschäftigten der »Berliner Zeitung«. Das ist eine bürgerliche Zeitung, das heißt, man bekommt für einen Text von derselben Länge wie diesem ein Honorar in der Höhe von dem, das ich für diesen Text erhalte, plus zwei Zehn-Euro-Amazongutscheine - und d...