Die Betreiber der U-Bahn gelten für viele Protestierer als Feind, da sie die Polizei unterstützen sollen. Foto: dpa/Kin Cheung

Die Schulen in Hongkong bleiben an diesem Donnerstag geschlossen, an vielen Universitäten fällt der Unterricht aus, zahlreiche Geschäfte machen gar nicht erst auf. Am dritten Tag in Folge legten Protestierer am Mittwoch den Berufsverkehr der chinesischen Sonderverwaltungszone lahm, blockierten Straßen und demolierten U-Bahn-Züge, die sie teilweise in Brand setzten.Mit dem ersten Todesfall am vergangenen Freitag seit Beginn der Proteste im Juni begann eine weitere Eskalation in Hongkong, die das ganze Wochenende anhielt und sich in der Arbeitswoche fortsetzte. Ein 22-jähriger Student war nach dem Sturz aus einem Parkhaus gestorben, als die Polizei in der Nähe eine Protestgruppe auflöste. Am Wochenende wurden zahlreiche Geschäfte und Filialen chinesischer Banken verwüstet.

Am Montag wurden Videoaufnahmen veröffentlicht, die einen Polizisten zeigen, der auf einen unbewaffneten Protestierenden mit scharfer Munition schießt. Daraufhin ...