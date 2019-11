Die Grünen standen in Umfragen oft gut da, ohne dann viele Prozente geholt zu haben. Foto: Panther Media GmbH/Alamy Stock Photo

In lockeren Gesprächen werden oft Dinge offen ausgesprochen, die man sich in einem anderen Rahmen lieber verkneift. So war es auch vor zwei Wochen im Stuttgarter Schauspielhaus. Der Entertainer Harald Schmidt fragte den baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann, wer von den Grünen für eine Kanzlerkandidatur infrage käme. Kretschmann antwortete: »Habeck.« Der Parteichef sei ein »Kommunikator« und verfüge als früherer Umweltminister von Schleswig-Holstein zudem über »Exekutiverfahrung«. Nach Medienberichten soll Kretschmann die Ko-Vorsitzende Annalena Baerbock mit keinem Wort erwähnt haben. Später ruderte er zurück und sagte, nun sei der falsche Zeitpunkt für eine solche Debatte.

Auf dem am Freitag beginnenden Parteitag in Bielefeld werden Habeck und Baerbock als harmonisches Paar auftreten, das mit einer überwältigenden Mehrheit im Amt bestätigt wird. Die Doppelspitze funktioniert, wenn es um den Partei- und ...