Irgendwann im Laufe einer glücklichen, von liebevollen Eltern und geduldigen Lehrern geprägten Kindheit wird jedem einmal gut zugesprochen: Nein, es gibt keine dummen Fragen zu fragen, höchstens die Antworten könnten so ausfallen. Experten auf diesem Gebiet haben nun herausgefunden: Es gibt sie doch, die dumme Frage. Etwa, wie weit es mit dem Antisemitismus in Deutschland noch kommen muss, bis es der AfD mulmig wird. Wer will so was wissen? Völlig absurd. Wahre Superbrains richten sich mit ihrem unstillbaren Wissensdurst mit Wichtigerem an die Menschheit. Hier ein Auszug aus dem, was unbedingt vor dem Weltuntergang noch geklärt werden muss: »Kann die Bundesregierung eine verbindliche Definition dafür angeben, was unter ›Feminismus‹ zu verstehen ist?«, »Wie ist der Zustand der Bundesreserve Getreide?« und vor allem: »Welche Maßnahmen hat die Bundesregierung eingeleitet, um den Verkauf von Veteranenabzeichen im Internet zu unterbinden?« cod