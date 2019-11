In der Sommerhitze suchen belgische Senioren Abkühlung bei einem Fußbad. Foto: imago images/Reporters

Herzinfarkte häufen sich bei Hitze. Das beweisen die Daten des Herzinfarkt-Registers der Region Augsburg. In dem beobachteten Gebiet zeigten sich durch Hitze mit verursachte Herzinfarkte aber erst ab der Jahrtausendwende. Insbesondere für Patienten mit Diabetes oder erhöhten Blutfetten stieg das Risiko für hitzebedingte Herzinfarkte an. Auswirkungen von Hitzewellen - auch in unseren Breitengraden - sind bislang wenig erforscht. Vor der Jahrtausendwende war Kälte noch der stärkere temperaturbedingte Risikofaktor für die akute Erkrankung des Herzens.

Daten wie diese hat der Lancet Countdown zu Gesundheit und Klimawandel auch in diesem Jahr wieder für die ganze Welt zusammengetragen. Das internationale Klimaforschungsprojekt veröffentlichte bereits fünf Berichte. Beteiligt sind 35 Institutionen, darunter viele international renommierte Universitäten, aber auch die Weltgesundheitsorganisation WHO, die Weltorganisation für Meteorologie...