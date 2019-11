Auf ihrer Bundesdelegiertenkonferenz wählen die Grünen unter anderem einen neuen Parteivorstand. Foto: dpa/Guido Kirchner

Robert Habeck muss schnell mitschreiben. Nach seiner Rede, in der er sich erneut für das Amt des Bundesvorsitzenden bewirbt, werden Fragen der Delegierten an ihn vom Parteitagspräsidium vorgelesen. Eine hat es in sich. Es geht um die Aussteller auf dem Bielefelder Parteitag, unter denen auch zahlreiche Unternehmen sind. Wie das mit den Grundprinzipien der Grünen vereinbar sei, will der Fragesteller wissen.

Habeck weist in seiner Antwort darauf hin, dass seine Partei einen Spendenkodex habe. »Wir haben manche Aussteller abgelehnt. Da sind wir restriktiver als andere Parteien«, erklärt er. Zudem müssten die Grünen mit verschiedenen Akteuren auch auf Parteitagen das Gespräch suchen. Als das Wahlergebnis für den Norddeutschen präsentiert wird, nickt er nur kurz mit dem Kopf. Er sieht erleichtert aus. 90,4 Prozent sind für Habeck ein hervorragender Wert. »Vielen Dank für das Vertrauen«, sagt er schnell und winkt den Delegierten zu.

In seiner Bewerbungsrede hat Habeck davor gewarnt, was nach dem Höhenflug der Grünen in den kommenden zwei Jahren auf die Partei zukommen wird. »Die Angriffe auf uns werden härter«, sagt Habeck voraus. Er sieht seine Partei als Hauptgegner der AfD. Denn die Grünen verteidigen nach Darstellung des Parteichefs eine offene Gesellschaft und stehen für eine moderne Wirtschaftspolitik, in der die erneuerbaren Energien die fossilen Energieträger ersetzen sollen.

Seine Vorrednerin Annalena Baerbock hatte es leichter. An sie wurde keine Frage gestellt. Ähnlich wie Habeck wirbt die Koparteichefin für eine ökologisch-soziale Transformation. Dabei will sie auch Lösungen für »den Stahlarbeiter und den Pendler«. Großer Jubel bricht in der Halle aus, als Baerbock einen alten Spruch der Umweltbewegung zitiert. »Vor 40 Jahren haben wir gesagt, wir haben die Erde von unseren Kindern nur geborgt.« Nun sei es an der Zeit, sie ihnen endlich zurückzugeben, ruft Baerbock den Delegierten entgegen. Nach der Bekanntgabe ihres Wahlergebnisses wird erneut lange applaudiert. Für Baerbock haben 97,1 Prozent der Delegierten gestimmt - das beste Ergebnis für eine Parteivorsitzende seit der Fusion von Bündnis 90/Die Grünen im Jahr 1993 .

In die fast zweijährige Amtszeit der beiden Parteichefs fallen die Wahlerfolge bei den Landtagswahlen in Hessen, Bayern und bei der EU-Wahl. Die Mitgliederzahl der Partei stieg in den beiden Jahren von 65.000 auf 94.000.

Neben der Vorstandswahl wollen sich die Grünen in Bielefeld inhaltlich positionieren. Am Freitagabend kommt es zu einer Flügelauseinandersetzung, die bei den Grünen selten geworden ist. Der linke Kreisverband Friedrichshain-Kreuzberg in Berlin hat einen Änderungsantrag zur Mieten- und Wohnungspolitik eingereicht, in dem eine Enteignung großer Wohnungskonzerne gefordert wird, »wenn es für die Einhaltung des Gemeinwohls erforderlich ist«.

Vorlaute folgt auf Vermittlerin

Ricarda Lang ist in den Vorstand der Grünen gewählt worden: Die 25-jährige Jura-Studentin war Sprecherin der Grünen Jugend. Bisher ist ihre Heimat vor allem Social Media, hier wurde sie bekannt.

Dem Bundesvorstand geht das zu weit. Habeck geht an das Mikrofon und nennt Vergesellschaftung »ein scharfes Schwert«. Dieses dürfe aber nicht durch dauerhafte Benutzung stumpf gemacht werden, sagt er. Vom Bundesparteitag dürfe nicht das Signal ausgehen, dass sich das Bauen nicht mehr lohne. Trotz aller sozialen Forderungen im Programm der Grünen will sich Habeck mit seiner Partei unterschiedliche Bündnisse offenhalten, auch mit der Union. Der Änderungsantrag aus Friedrichshain-Kreuzberg wird abgelehnt.

Kritischen Beobachtern dürfte aufgefallen sein, dass neben Union Investment und der Schwarz-Gruppe (Lidl, Kaufland) auch der Zentrale Immobilien Ausschuss (ZIA) einen Stand auf dem Parteitag hat. Der ZIA ist nach eigener Auskunft »ordnungs- und wirtschaftspolitische Interessenvertretung der gesamten Immobilienwirtschaft«. Die Grünen profitieren von der Standgebühr, welche die Aussteller zahlen müssen.