Stübgen (r.) beschenkt Senftleben, hinter ihnen (M.) Schierack. Foto: dpa/Bernd Settnik

»Die Braut ist hässlich, aber geheiratet werden muss doch.« Mit diesem Satz ermunterte sich der streng rechtskonservative Flügel der CDU, zusammen mit der SPD ein Regierungsbündnis mit den Grünen zu bilden. Im Koalitionsvertrag stehen ihren Vertretern viel zu viele grüne Positionen, und sie ärgern sich, dass nicht viel mehr Flüchtlinge abgeschoben werden. Trotzdem stimmten auch die Rechtskonservativen dem Koalitionsvertrag zu. Denn es gruselt sie die Vorstellung, dass es sonst in Brandenburg Rot-Rot-Grün geben könnte.

Bei nur drei Gegenstimmen und drei Enthaltungen stimmte am Sonnabend ein CDU-Landesparteitag im Schönefelder Airporthotel »Holiday Inn« für den ausgehandelten Koalitionsvertrag. 217 Delegierte waren anwesend. Zuvor hatten in einer Befragung der Basis, an der sich 46 Prozent der Mitglieder beteiligten, 86 Prozent ebenfalls dafür gestimmt.

In Schönefeld redete Claus Pfuff vom Jesuitenflüchtlingsdienst der CDU ins ...