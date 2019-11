Fast 14 000 Frauen und Männer waren im Oktober in Ostfriesland arbeitslos gemeldet. Eine Zahl, die in absehbarer Zeit um 1500 Betroffene steigen wird, wenn Enercon den angekündigten Stellenabbau in seinem Werk in Aurich wahr macht. Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil sagte am Dienstag bei einer Regierungserklärung im Landtag, in den vergangenen drei Jahren seien in der deutschen Windenergieindustrie mehr als 40 000 Arbeitsplätze abgebaut worden. Der Markt für Windräder sei 2017 und 2018 zusammengebrochen, und auch im laufenden Jahr dürfte der Zuwachs, gemessen am Durchschnitt der vergangenen fünf Jahre, um nahezu 80 Prozent zurückgehen. »Die Zukunftsperspektive ist miserabel«, konstatierte der SPD...

Warum endet dieser Text denn jetzt schon? Mittendrin? Ich möchte den Artikel gerne weiterlesen! Um den ganzen Artikel zu lesen, haben Sie folgende Möglichkeiten: Haben Sie bereits ein Online- oder Kombi-Abo? Dann loggen Sie sich einfach ein. Wenn nicht, probieren Sie doch mal unser Digital-Mini-Abo: Wenn Sie ein Abo haben, loggen Sie sich ein: Benutzername* Passwort* Mit einem Digital-, Digital-Mini- oder Kombi-Abo haben Sie, neben den anderen Abo-Vorteilen, Zugriff auf alle Artikel seit 1990.