Eigentlich ist es um eine parteiinterne Angelegenheit. Doch der letzte öffentliche Auftritt der verbliebenen Bewerberduos um den SPD-Vorsitz vor Beginn der Stichwahl ist eine Veranstaltung zweier Medienhäuser. Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans auf der einen und Klara Geywitz und Bundesfinanzminister Olaf Scholz auf der anderen Seite dürfen in einem vom öffentlich-rechtlichen Sender Phoenix am Montagabend übertragenen »TV-Duell« noch einmal darlegen, wie sie die SPD künftig führen wollen.

In der an eine Quizshow erinnernden Sendung aus Berlin ist nichts dem Zufall überlassen. Mitveranstalter ist der Madsack-Konzern. Von ihm eingeladene Leser der Zeitungen seines Redaktionsnetzwerks Deutschland dürfen Fragen stellen. Am Beginn steht ein Gespräch mit Linksfraktionschef Dietmar Bartsch und SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Bartsch verrät nicht, welches Team er bevorzugt, betont aber, er wünsche sich, »dass die Möglichkeiten für Mitt...