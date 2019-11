Es ist ein Musterbeispiel fürs PR-Lehrbuch, was Mike Helios und Hannes Hofmann am Dienstag gelang. Einen Tag lang zumindest dachte man in Deutschland über vermeintlich Unmögliches nach: Winterolympia 2030 in Thüringer Wald, Erzgebirge und bayerischen Alpen - ist so so etwas tatsächlich vorstellbar?

Es bedurfte nur einer Website (olympia2030.de), eines 18-seitigen Papiers (»OlympJa Visionen«), eines Mailings an 200 Medien, eines missglückten Logos sowie der Vorab-Einweihung von BILD und MDR, fertig war der große Aufschlag, jedenfalls in den Redaktionen: »Sachsen und Thüringen sagen JA zu Olympia« schrieb die BILD, »Winterspiele 2030 in Deutschland: Initiative stellt Olympia-Idee vor«, schrieb dpa. Im MDR-Fernsehen mutmaßte man live, ob denn Olympia in Mitteldeutschland möglich sei.

Initiator Mike Helios ist stolz auf seinen Scoop vom Dienstag: »Wir werfen hier einfach mal den Schneeball in den Ring«, versucht er si...