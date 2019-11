Chris Tang ist der neue Polizeichef in Hongkong. Foto: Hong Kong Police

Es gibt sicher angenehmere Posten als den des Polizeichefs in Hongkong. Am Dienstag wurde Tang Ping Keung, bekannt als Chris Tang, an die Spitze der 31 000 Polizeikräfte der chinesischen Sonderverwaltungszone befördert. Seinem Vorgänger, dem zurückgetretenen Stephen Lo, diente er zuvor als Vize.

In einem Interview vor der Ernennung mit der »South China Morning Post« forderte Tang die Bevölkerung Hongkongs auf, sich gegen die Protestierer zu stellen - die Polizeikräfte könnten alleine die Proteste nicht beenden. Dazu beschwerte er sich, dass die Einwohner mit zwei Fingern auf die Polizei zeigen würden, aber die Gewalt aufse...