Da hat die Tochter eines ins Alter gekommenen Vaters und einer kränkelnden Mutter aufgeschrieben, was sie über lange Jahre bedrückte - ein Albtraum, der sich ins Unerträgliche steigerte. Die Eltern waren zu einem Betreuungsfall geworden, wurden Zwängen ausgesetzt, die einer Haftstrafe glichen: ihre Wohnung mussten sie verlassen, sich mit einem beengten Zimmer in einem schier unerträglichen Pflegeheim abfinden, und dem nicht genug, am Ende wurden sie gezwungen, sich zu trennen: der Vater verblieb im Erdgeschoss, die demente Mutter wurde in ein Zimmer im zweiten Stock verwiesen - und all das aufgrund der Verleumdungen böser Zungen, die den Vater einer Gewalttätigkeit bezichtigt hatten.

Monatelang sehnten sich d...