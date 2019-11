Eigentlich ist der Kita-Ausbau eine Erfolgsgeschichte. Tausende Betreuungsplätze wurden in den vergangenen Jahren geschaffen. Aber mit dem wachsenden Angebot spitzte sich der Fachkräftemangel gravierend zu. Derzeit fehlen rund 106 000 Erzieher*innen bundesweit. Dieser Notstand drückt sich sehr unterschiedlich aus: Viele berufstätige Eltern stöhnen darüber, wenn die Einrichtung schon am zeitigen Nachmittag, lange vor dem eigenen Feierabend schließt. Leiter*innen klagen, für administrative Aufgaben zu wenig Zeit zu haben. Kinder, die einen besonderen Betreuungsbedarf haben, bekommen ihn nicht, weil es schlicht an Fachleuten dafür fehlt.

Das Bundesfamilienministerium hat daher ein Gesetz ausgearbeitet, das es den Ländern erlaubt, Bundesmittel in Höhe von 5,5 Millionen Euro flexibel für ihre eigenen Zwecke einzusetzen. Es solle wie ein »Baukastenprinzip« sein, sagte die zuständige Ministerin Franziska Giffey (SPD). Die Länder handelte...