Boris Johnson beim TV-Duell am 19. November gegen seinen Herausforderer Jeremy Corbyn Foto: AFP/ITV/Jonathan Hordle

Das Fernsehduell zwischen dem Premier Boris Johnson und dem Oppositionschef Jeremy Corbyn bei ITV in Salford barg keine großen Überraschungen: Keinen K.-o.-Schlag, Jeremy Corbyn siegte nach Punkten. Vor allem, weil die Erwartungen an seinem Auftritt so niedrig waren. Der Labour-Führer ließ sich vom oft schwafelnden, sich in der Brexit-Frage wiederholenden Premier Boris Johnson nicht provozieren und bekam für seine klare Ablehnung von weiteren Privatisierungsplänen im Gesundheitsbereich den lautesten Beifall der Zuschauer. Johnson überzog seine Zeit, musste von der Moderatorin Julie Etchingham mehrmals zur Ordung gerufen werden, weil er seiner Tendenz zum angeben nicht widerstehen konnte. Dass der Wortwechsel jedoch am Ausgang der Wahl vom 12. Dezember viel ändern wird, ist zu bezweifeln.

Denn die Umfragen zeigen für Johnsons Konservative ein durchgehend positives Bild. Die Tories genießen einen Vorsprung von zehn bis 17 Prozentpunkten. ...