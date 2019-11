Für einen »Hirntoten« ist die NATO ziemlich aktiv. Die Außenminister des Militärbündnisses wollten am Mittwoch in Brüssel beschließen, dass auch der Weltraum zum militärischen Einsatzgebiet wird. Vertreter der NATO erklärten, man wolle dort Satelliten schützen. China und Russland hätten in den vergangenen Jahren ihre Möglichkeiten zur Beeinträchtigung oder Zerstörung von Satelliten ausgebaut. Eigene Waffen will die NATO angeblich nicht im Weltraum stationieren. Allerdings entwickeln Mitgliedstaaten wie die USA und Frankreich solche Waffen.

Zahlreiche Satelliten werden von der NATO militärisch genutzt. So liefern Aufklärungssatelliten Informationen, aus denen sich schnell ein Lagebild gewinnen lässt. Feindliche Kräfte und ihre Bewegungen sowie stationäre Einrichtungen können dadurch identifiziert werden.

Aufklärung aus der Luft liefern auch die AWACS-Flugzeuge. NATO-...