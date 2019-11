Kurznachrichtendienst will »aggressiver« gegen »hate speech« vorgehen

Für Matthias Quent , Direktor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena, hat Meyers Vorgehen System. Ebenfalls gegenüber Deutsche Welle erklärte er, wie die Methode Alphonso funktioniert: »Es gibt die Tendenz, dass jemand, der öffentlich renommiert ist, vorangeht, unerwünschte Personen im Grunde markiert und zum Abschuss freigibt, und sich dann Rechtsradikale darauf stürzen.«

Es meldeten sich aber auch viele linke Menschen zu Wort, um ihn zu unterstützen. Darunter die Comedy-Autorin Jasmina Kuhnke , die sich auf Twitter @ebonyplusirony nennt. Kurz darauf bekam auch sie die Methode Alphonso zu spüren. Meyer drohte ihr in einer Antwort, sie könne »bei denen bleiben, die bald die Quittung bekommen«. Wenige Stunden später wurde sie »überrollt mit rassistischem und faschistischem Gedankengut, Beleidigungen, Drohungen, sogar Morddrohungen«, wie Kuhnke gegenüber Deutsche Welle sagte .

Gleichwohl forderte Meyer alias Don Alphonso am vergangen Samstag seine Follower*innen auf, darauf zu achten, wer ihnen auf Twitter folge. Der Warnung angehängt war ein Screenshot, der den Account des Volksverpetzer-Autors Alex Urban zeigte. Unterschwellig behauptete Alphonso, Urban habe Beiträge von ihm gemeldet, damit er zensiert werde. Auf Urban prasselte ein Shistorm durch Rechtsgesinnte ein.

Wie das Onlinemedium »Volksverpetzer« recherchiert hat, kommen 44 Prozent aller Retweets von Don Alphonso-Tweets von Accounts, die vorher bereits die rechtsextreme »Identitäre Bewegung« retweetet haben . Auch unter den Accounts, die Don Alphonso folgen, sind einige prominente Rechtsextreme. Beispielsweise Martin Sellner (Anführer der Identitären). Und von den 133 aktivsten Accounts, die Inhalte der Identitären retweeten, folgen 62 Prozent Don Alphonso. Meyer legt aber Wert darauf, selbst nicht als »rechtsextrem« eingeordnet zu werden. So gab er 2018 an, die Piraten und die Bayernpartei gewählt zu haben.

Beispielsweise verbreitete er im Januar 2018 über Twitter Fotos von Männern mit schwarzer Hautfarbe, die sich in Berlin im Görlitzer Park aufhielten. Dazu schrieb er Sätze, in welchen er die Migrationspolitik Deutschlands harsch kritisierte und sprach unter anderem von »Refugee-Welcome-Grünen«, die für eine »gescheiterte Drogenpolitik« verantwortlich seien. Solche Kurznachrichten werden vor allem von rechtsgesinnten Menschen weiterverbreitet.

Wer den Kurznachrichtendienst Twitter aufmerksam verfolgt, dem ist der Account @_donalphonso sicherlich schon einmal aufgefallen. Hinter diesem verbirgt sich Rainer Meyer , ehemaliger Freier Autor der »FAZ« und seit 2018 Blogger der »Welt«. Auf Twitter hat Don Alphonso 33 500 Follower*innen. Zum Vergleich: Dem Account von »neues deutschland« folgen 41 400. Alphonso erreicht also viele Menschen. Das Problem? Unter seinem Pseudonym spielt Meyer mit rassistischen Vorurteilen.

