Whistleblower Lucien Gell (Lars Eidinger) Foto: ZDF/Carolina Romare

Es ist stets aufs Neue verblüffend, wie deutsches Fernsehen im Vergleich zu importiertem oft abfällt. »West of Liberty« zum Beispiel, ein internationaler Spionagethriller unter ZDF-Ägide, startet am Sonntag mit einer Hatz durch Marrakesch, an deren Ende die NGO-Anwältin Faye den Mord an drei Klienten beobachtet und panisch das Weite sucht. Ästhetisch und stilistisch, inhaltlich wie dramaturgisch erinnert das spürbar an die Agentenserie »Homeland«, ihre nervenzerreißende Spannung, das hohe Erzähltempo, den soziokulturellen Hintergrund. Welch eine Selbstüberschätzung!

Denn die Verfilmung von Thomas Engströms Roman »West of Liberty« scheitert ja nicht nur am Einstieg, sondern auf voller Strecke. Weil die schwedische Hauptdarstellerin Michelle Meadows als flüchtige Faye Morris noch hübscher ist als ihr Name und sich im Basar dauernd so hektisch umblickt, dass auch der letzte Zuschauer Gefahr wittert; weil einem Opfer im Friseursalon plötzli...