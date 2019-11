Metaller bei einer Demonstration in Berlin Foto: imago images/snapshot

Wenn die größte Gewerkschaft der Republik kurzfristig ihre Mitglieder zu einem landesweiten Aktionstag für fairen Wandel und sichere Arbeitsplätze in ihrer Hochburg Baden-Württemberg mobilisiert, dann muss der Druck im Kessel schon sehr groß sein. Tatsächlich klopft auch im Südwesten, der mit seinen exportorientierten Industrien jahrzehntelang als Hort der Vollbeschäftigung galt, die Krise an die Tür. Beinahe täglich sorgen Meldungen aus den Chefetagen der Firmen für Ängste und Unruhe unter Belegschaften und Gewerkschaftern. Weltweite Überproduktionskrise, schlaffe Konjunktur, Tendenzen zu Handelskriegen und die Abkehr vom Verbrennungsmotor im Rahmen einer Energiewende zeigen Wirkung.

Allein in Baden-Württemberg zählt die IG Metall derzeit 160 Betriebe, in denen Kürzungen, Sparprogramme, Personalabbau, Tarifflucht, Kurzarbeit oder gar die komplette Schließung und Standortverlagerung in ein Niedriglohnland auf der Tagesordnung steh...