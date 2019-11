Regierungskritische Demonstranten nehmen an einem Protest in der Innenstadt teil. Bereits seit einem Monat finden im ganzen Libanon Proteste gegen die Regierung statt. Foto: dpa/Marwan Naamani

Keineswegs sind die derzeitigen Proteste in Irak und Libanon religiös motiviert. Im Gegenteil - Menschen aus allen Volksgruppen, Religionen und dazugehörigen Konfessionen demonstrieren für tiefgreifende Veränderung abseits der üblichen religiösen Trennlinien. Dazu kommt, dass jedes Land mit eigenen Problemen konfrontiert ist, die sich kaum mit denen der Nachbarn vergleichen lassen.

Dennoch haben die Länder eins gemeinsam: Iran. Wie die Islamische Republik hat auch Irak eine schiitische Bevölkerungsmehrheit, in Libanon beträgt der Anteil zwischen 30 und 40 Prozent - die Quellenlage ist schwierig. Fakt ist: Iran inszeniert sich seit der islamischen Revolution 1979 als Schutzmacht der schiitischen Bevölkerung im Nahen Osten.

In den vergangenen Jahrzehnten hat die Regierung in Teheran alles daran gesetzt, diese Vorstellung zu verwirklichen. In Libanon finanzieren sie di...