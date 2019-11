Mit einem handgeschriebenen Notizzettel trat US-Präsident Donald Trump vor die Reporter im Südgarten des Weißen Hauses. Auf dem Block waren mit Filzstift in Großbuchstaben jene Sätze aus der Aussage von US-Botschafter Gordon Sondland vermerkt, auf die sich Trumps Verteidigungsstrategie in der Ukraine-Affäre stützt. »Ich will nichts«, hatte Sondland Trump aus einem Telefonat Anfang September zitiert. »Ich will kein Quid pro quo.« Trumps Interpretation von Sondlands Aussage: »Nicht nur haben wir heute gewonnen, es ist vorbei.«

Vorbei - damit meint Trump die Impeachment-Ermittlungen gegen ihn. Doch davon kann keine Rede sein. Die lateinische Redewendung »Quid pro quo« steht im Zentrum der Impeachment-Ermittlungen, wörtlich übersetzt bedeutet sie »dies für das«. Gemeint ist eine Gegenleistung. Dass Trump den ukrainischen Präsid...