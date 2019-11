Frank Luft mit Kluppen vor einer »seiner« riesigen Stickmaschinen

Wie baut man einen Kontrabass?» Frank Bilz schaut in gespannte Gesichter. Sein Publikum - das sind heute mal keine Musiker, keine Profis, keine Experten. Heute will er Schüler begeistern, indem er ihnen zeigt, wie Meister ihres Faches das größte aller Orchesterinstrumente fabrizieren. In Handarbeit, Schritt für Schritt, in der «Erlebniswelt Musikinstrumentenbau» in Markneukirchen.

Ein Ort, wo der Himmel buchstäblich voller Geigen hängt. Ende des 19. Jahrhunderts schon war das Städtchen im Vogtland Weltmarktführer im Instrumentenbau und einer der reichsten Orte Sachsens. Auch heute sind die Auftragsbücher der über 100 Meisterbetriebe und Manufakturen wieder voll - dafür sorgen Kunden von Alaska bis Sibirien.

Nirgendwo in Europa gibt es eine solche Dichte an Spezialisten für Orchester- und Blaskapelleninstrume...