Argentinien wird ab dem 10. Dezember nach vier Jahren Neoliberalismus wieder progressiv regiert. Ob sich im kleinen Nachbarland Uruguay auf der anderen Seite des Río de Plata die Regierung des seit 2005 regierenden Linksbündnisses Frente Amplio (»Breite Front«) halten kann, wird sich in der Stichwahl am 24. November zeigen.

Wem der künftige Präsident Argentiniens, der Mitte-links-Peronist Alberto Fernández, die Daumen drückt, steht außer Frage: Daniel Martínez, dem 62-jährigen Kandidaten der Frente Amplio. Martínez hat sich als Bürgermeister von Montevideo einen Namen gemacht und will nun in die großen Fußstapfen seiner Vorgänger Tabaré Vázquez (Präsident von 2005 bis 2010 und seit 2015) sowie Pepe Mujica (von 2010 bis 2015) treten.

Einfach wird es für Daniel Martínez sicher nicht, die Stichwahl gegen Luis Lacalle Pou von der rechtskonservativen PN, den Blancos (Weißen), zu gewinnen. Lacalle hat es seit dem ersten Wahlgang am 27. Oktober nämlich geschafft, sich mit vier weiteren oppositionellen Parteien auf eine Allianz zu verständigen: der drittstärksten Kraft, den neoliberalen Colorados, der zur vierten Kraft aufgestiegenen, erst im März gegründeten Cabildo Abierto (Offene Versammlung) um den rechtsextremen Ex-General Guido Manini sowie die beiden Kleinparteien Partido Independiente (Unabhängigkeitspartei) und Partido de la Gente (Partei der Leute).

Martínez hat den Glauben an einen Sieg trotz gegenläufiger Umfrage-Ergebnisse noch nicht aufgegeben: »Natürlich ist es möglich. Bis zum letzten Tag bleibt Zeit, um Bewusstsein zu schaffen, um hinauszugehen und die Herzen der Uruguayer zu berühren, die nicht für uns gestimmt haben, um zu zeigen, dass es einen Weg gibt, der ein Uruguay für alle bietet. Nie mehr soll es ein Uruguay der Privilegien geben!«, bekundete er am Mittwoch zum Abschluss seines Wahlkampfes in der Hauptstadt Montevideo. Ironisch verwies er auf die Kritik der Rechten: »Wir, die wir alles falsch gemacht haben, haben Uruguay zum reichsten Land pro Einwohner in Lateinamerika gemacht. Was wäre denn, wenn wir alles richtig machen würden?«

Was die Frente Amplio auch im lateinamerikanischen Vergleich beispielhaft geschafft hat, ist es, seit 1971 ein breites innerlinkes Bündnis aufrechtzuerhalten, ohne sich bis zur Spaltung zu zerstreiten. Die Frente reicht von gemäßigten Sozialdemokrat*innen über Kommunist*innen bis hin zur MPP, der Partei der ehemaligen Stadtguerilla Tupamaros um den inzwischen 84-jährigen Pepe Mujica, der während der Zeit der Militärdiktatur (1973-85) in Isolationshaft saß und am 27. Oktober wieder in den Senat gewählt wurde, der zweiten Kammer des uruguayischen Kongresses. Inzwischen ist die Frente Amplio auf über 30 Parteien und Bewegungen angewachsen und bei allen internen Auseinandersetzungen stabil geblieben.

Die Frente Amplio hat in den vergangenen 14 Jahren bei aller berechtigten Kritik vieles richtig gemacht. Unter ihren Präsidenten wurden zivile Rechte gestärkt und ausgeweitet: Dazu zählen die legale Abtreibung, die gleichgeschlechtliche Ehe, LGBTI-Rechte und die Cannabisfreigabe und -regulierung. Der ursprüngliche Plan, mit der Freigabe und Regulierung von Cannabis anzufangen und dann mit anderen Suchtmitteln weiterzumachen, um dem illegalen Drogenhandel mit seiner Gewaltkriminalität die lukrative Geschäftsgrundlage zu entziehen, wurde verworfen.

Es fehlte der Mut, sich den Kampagnen der Rechten offensiv entgegenzustellen. Das gilt insgesamt für das aus Sicht vieler Wähler*innen wichtige Thema der Inneren Sicherheit, das die Frente lange vernachlässigt hat und bei dem sie sich von den rechten Parteien vor sich hertreiben lässt. Relativ liegen nur noch Venezuela, Brasilien und Kolumbien in der Mordrate pro 100 000 Einwohner*innen in der Region vor Uruguay, einst als Schweiz Südamerikas apostrophiert. 414 Menschen wurden 2018 ermordet, mehr denn je seit solche Statistiken dort geführt werden. 2019 ist die Mordrate zwar leicht rückläufig, wird aber vermutlich mit dem historisch zweithöchsten Stand enden.

Da auch Raubüberfälle und Diebstähle zunehmen und sich die privaten Nachrichtensender größtenteils mit der Ausschmückung der Gewalttaten beschäftigen statt sich der Ursachenforschung zu widmen, ist das Thema Unsicherheit in der Gesellschaft breit präsent. Mit der Angst macht die Rechte Druck, und die Frente hat dies zu einem Kurswandel bewegt. Zu Beginn ihrer Regierungszeit lag die Betonung noch auf Rehabilitation, nun wird sanktioniert. Das Jugendstrafrecht wurde verschärft. Martialisch ausgerüstete Polizist*innen der Guardia Republicana (Republikanische Garde) machen mit Razzien die Armenviertel noch unsicherer. Kameras im öffentlichen Raum sind in uruguayischen Städten an vielen Ecken und Enden zu finden.

Durchaus überraschend scheiterte das zeitgleich mit den Wahlen am 27. Oktober abgehaltene Referendum über die Initiative »Leben ohne Angst« (Vida sin miedo) des Blanco-Politikers Jorge Larrañaga, das unter anderem vorsah, dass Militärs wie einst in der zivil-militärischen Diktatur für Ordnung sorgen sollten. 46 Prozent hielt das nicht von ihrer Zustimmung ab, doch für eine absolute Mehrheit reichte es nicht.

Das lateinamerikanische Pendel

In mehreren Ländern der Region ringen derzeit rechts und links um die Macht.

Wer am Sonntag die Mehrheit erhält, ist künftiger Präsident Uruguays. Es spricht einiges dafür, dass es Luis Lacalle Pou sein wird. Zum einen hat er ein breites Bündnis hinter sich versammelt, und zum anderen hat er Kreide gefressen. Von einer neoliberalen »Schocktherapie« à la Macri in Argentinien will er nichts mehr wissen. Statt an Argentiniens gescheitertem Präsidenten orientiert er sich nun unausgesprochen an Gerhard Schröders Slogan, »nicht alles anders, aber vieles besser« machen zu wollen. Das könnte reichen. Alberto Fernández in Buenos Aires hätte dann einen Bündnispartner weniger.