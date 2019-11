Paris. Der Internationale Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen am Montag macht auf ein weltweites Problem aufmerksam. So wurden laut einem Bericht des UN-Büros für Verbrechensbekämpfung im Jahr 2017 im Durchschnitt pro Tag 137 Frauen und Mädchen von ihrem Partner oder einem Familienmitglied ermordet. In 58 Prozent der Fälle stammte der Täter demnach aus dem engsten Umfeld des Opfers. 30 000 Frauen wurden von ihrem Ehemann oder Partner getötet, 20 000 von einem anderen Familienmitglied.

