Lompscher: »Es geht um viel mehr als den Mietendeckel« Landesparteitag der Berliner LINKEN beschäftigt sich mit Paradigmenwechsel in der Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik

Den Schaden bekommt die Partei bereits jetzt zu spüren. Mit ihrem BBU-Beschluss hat die Partei ihre eigene Position für anstehende Gespräche geschwächt. Am Ende braucht es jedoch Partner für den Bau bezahlbarer Wohnungen. Der LINKEN steht nun eine Gratwanderung bevor: Sie muss die vernünftigen Genossenschaften und Wohnungsfirmen einbeziehen. Alle kann man nicht vor den Kopf stoßen.

Dass nun einige Linkspartei-Mitglieder den Austritt der landeseigenen Wohnungsgesellschaften forderten, war - trotz aller berechtigten Kritik - aus verschiedenen Gründen kein intelligenter Plan. Zum einen belastet es das ohnehin vergiftete Klima zu den Wohnungsverbänden und -firmen weiter. Zum anderen sind Verbands- und Vereinsinteressen grundgesetzlich festgeschrieben. Die Ansage, die landeseigenen Wohnungsunternehmen abzuziehen, war daher von Anfang an eine leere, populistische Drohung. Mal ehrlich: Die Linkspartei kann das gar nicht beeinflussen.

Bei der Erörterung dieses Themas sollte aber auch nicht vergessen werden, wie die privaten Wohnkonzerne eigentlich in den ursprünglich gemeinwohlorientierten Verband BBU hinein kamen. Denn es war erst der Verkauf der landeseigenen GSW im Jahr 2004, die den späteren Eintritt von Deutsche Wohnen und Co. möglich machte. Die unrühmliche Rolle, die die seinerzeit regierende SPD und Linkspartei bei der schändlichen Privatisierung öffentlicher Wohnungsbestände spielten, ist bekannt.

29.08.2019, Berlin: Frank Scholtysek (AfD) hält während der Debatte im Abgeordnetenhaus ein Schild mit der Aufschrift "Umerziehungslager Berlin entmotorisierte Zone abgelehnt" in den Händen.

Uwe Kalbe über den CDU-Parteitag in Leipzig

Uwe Kalbe über den Parteitag der CDU in Leipzig

Martin Ling über die anhaltenden Proteste in dem Andenstaat

Uwe Kalbe über den Parteitag der CDU in Leipzig

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!