Der »Tag von Potsdam«, es war der 21. März 1933, steht für die Allianz der preußischen Militaristen mit den Faschisten. Als Symbol dafür ist der Handschlag von Adolf Hitler und Paul von Hindenburg vor der Garnisonkirche im Gedächtnis. Dass diese Allianz viel ältere Wurzeln hat, wurde am Freitagabend einmal mehr deutlich. Die Martin-Niemöller-Stiftung hatte ins Potsdam-Museum eingeladen. Der große Saal war überfüllt. Das Thema: »Adel und Nationalsozialismus«.

Genau 100 Jahre ist es am Sonntag her gewesen, dass General Erich Ludendorff bei einer Rede in der Garnisonkirche die Revision der Niederlage Deutschlands im Ersten Weltkrieg forderte und die Überwindung der wenige Monate zuvor begründeten Weimarer Republik. Im Weltkrieg war Ludendorff Generalquartiermeister und rechte Hand von Paul von Hindenburg in der Obersten Heeresleitung.

Historiker Matthias Grünzig erinnerte an das, was Ludendorff in der Garnisonkirche gesagt hatte. In der Ein...