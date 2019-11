Friedrich Merz und Annegret Kramp-Karrenbauer, Vorsitzende der CDU Foto: dpa/Wolfgang Kumm

In der SPD gilt der Ausgang des Leipziger CDU-Parteitags vom Wochenende als kein gutes Zeichen für den Fortbestand der Großen Koalition. »Die Personalquerelen in der CDU gehen weiter und werden zur Belastung der Großen Koalition«, sagte Saskia Esken, eine der Kandidatinnen für den SPD-Vorsitz, der Funke-Mediengruppe. Dass CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer »dem Parteitag drohen musste, ihren Vorsitz zu beenden, falls die Partei nicht ihren Kurs mitgeht, ist ein Offenbarungseid für die Grabenkämpfe innerhalb der CDU«.

Derweil bemüht sich Kramp-Karrenbauer nach der bestandenen Machtprobe beim Parteitag um eine stärkere Einbindung ihres Rivalen Friedrich Merz in der Partei. Ihr Angebot hierzu »steht nach wie vor«, sagte Kramp-Karrenbauer der »Bild am Sonntag«.

In Leipzig hatte die CDU Geschlossenheit demonstriert, den Führungsanspruch ihrer unter Druck geratenen Parteivorsitzenden per Akklamation bestätigt und einige Streitthemen ausgefochten. So lehnte...In Leipzig hatte die CDU Geschlossenheit demonstriert