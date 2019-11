Unser täglicher Newsletterbringt Ordnung in den Nachrichtenwahnsinn. Sie erhalten jeden Tag einen Überblick zu den spannendsten Geschichten aus der- und das jeden Abend schon um 19.30 Uhr. Hier das kostenlose Abo holen.

Gegenüber »nd« kritisiert Cornelia Möhring, frauenpolitische Sprecherin der Linksfraktion im Bundestag, die Bundesregierung scharf: »Mit den Zahlen zu häuslicher Gewalt präsentiert die Bundesregierung ihr eigenes Versagen«. Sie fordert umfangreiche Studien, die alle Formen von Gewalt an Frauen berücksichtigen, auch die digitale Gewalt. Ohne diese könnten kaum adäquate Maßnahmen ergriffen werden. Darüber hinaus kritisiert auch Möhring den fehlenden »Ausbau und die bedarfsgerechte Finanzierung der Beratungsstrukturen«.

Neben den finanziellen Problemen der Frauenhäuser gibt es viel zu wenig Plätze. Der Bedarf liegt bei rund 20.000, wie Giffey erklärte. Allerdings gibt es gerade einmal 350 Frauenhäuser mit rund 7000 Plätzen in Deutschland.

Auch die Zentrale Informationsstelle Autonomer Frauenhäuser (ZIF) begrüßte die Pläne. Doch diese kritisierte, dass eine Neuregelung zur Finanzierung des Frauenhausaufenthaltes bisher kein Bestandteil des Bundesprogramms »Gemeinsam gegen Gewalt an Frauen« ist. Außerdem befürchten sie, dass der Anspruch auf einen Platz auf Grundlage individueller Rechtsansprüche ausgestaltet wird. Diese böten ihrer Ansicht nach keinen niedrigschwelligen und unbürokratischen Zugang, da viele Frauen diesen Anspruch nicht geltend machen könnten.

Die zusätzlichen Mittel von 120 Millionen Euro, die in den nächsten vier Jahre zur Verfügung gestellt werden, sind ebenfalls nicht für Personalkosten bzw. zur Platzfinanzierung gedacht. Diese sollen vor allem für den Aus-und Umbau von Beratungsstellen und Frauenhäusern eingesetzt werden. Grieger hofft, »dass mehr Frauenberatungsstellen und Frauenhäuser barrierefrei umgestaltet werden können«.

Bei der Platz- und damit Personalfinanzierung der Frauenhäuser gibt es nach wie vor das größte Defizit. Das bestätigte Katja Grieger vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe | Frauen gegen Gewalt e.V. gegenüber »nd«: »Unterstützungseinrichtungen für gewaltbetroffene Frauen arbeiten nach wie vor am Rande ihrer Kapazitäten und brauchen dringend mehr Personal.«

Daher spricht sich Giffey für einen Rechtsanspruch auf einen Platz im Frauenhaus aus. Dem schließen sich die Grünen an. Ulle Schwaus frauenpolitische Sprecherin weist aber darauf hin, dass die Häuser »gravierend unterfinanziert« seien.

Mit über 80 Prozent sind weiterhin vor allem Frauen die Opfer. 122 von ihnen wurden getötet. Das ist ein leichter Rückgang zum Vorjahr, in dem 147 Frauen von ihren Partnern und Ex-Partnern getötet wurden. Die neuen BKA-Zahlen bezeichnete die Ministerin als »alarmierend«. Angesichts dieser Zahlen erklärte LINKE-Chefin Katja Kipping: »Jedes Frauenhaus, das schließen muss, ist ein politischer Betrag zu diesen Morden.«

