Eine Tür schließen, um eine andere zu öffnen: Für viele Frauen ein sehr schwerer Schritt. Foto: Photocase/kemai

»Ich könnte Romane darüber schreiben, was alles fehlt«, sagt eine Mitarbeiterin des Frauenzentrums Paula Panke im Bezirk Pankow am Mittwochabend. Gerade noch haben hier etwa 50 Frauen zwischen 20 und 70 Jahren feierlich Sekt getrunken und am Büffet gestanden. Das Pankower Zentrum hat zu einem Jubiläum eingeladen, dass für viele der Anwesenden von großer Bedeutung ist: Seit 25 Jahren können hier Frauen und Kinder versuchen, mithilfe von Beratung und Unterstützung den Schritt aus gewalttätigen Partnerschaften in ein eigenständiges Leben zu gehen.

194 Frauen zwischen 18 und 80 Jahren und mit ihnen 200 Kinder zwischen Geburt und Volljährigkeit haben von 1994 bis 2019 in den beiden Pankower Schutzwohnungen gelebt. Hier gibt es Platz für fünf Frauen und insgesamt sechs Kinder, wobei diese offiziell nicht mitgezählt werden. Elf Kinder wurden während des Aufenthalts geboren. Dieser dauert durchschnittlich acht Monate, mit steigender Tende...