Sophia Will studiert ein Fach, von dem viele meinen, dass es keine Zukunft hat: Bergbau. Foto: Jens Wiesner

Sophia Will, Sie studieren in Freiberg Geotechnik und Bergbau. Was fasziniert Sie am Untertagebergbau?

Vor allem die Gebirgsmechanik und die Logistik. Die ist unter Tage natürlich um ein Vielfaches komplizierter als über Tage, da alles über einen verhältnismäßig kleinen Schacht nach unten befördert werden muss. Das erfordert viel Planungsaufwand. Dazu ist das Wetter immer gleich. Ich wusste heute bei der Einfahrt in die Reiche Zeche: Es wird kalt und nass. Im Salz dagegen weißt du immer: Es ist warm und trocken.

Wollten Sie schon immer im Bergbau arbeiten?

Nein, das hat sich mit der Zeit entwickelt. Ich habe in der 9. Klasse bei einem Armeekollegen meines Vaters ein Praktikum gemacht, Mauerwerksanierung in einem Geotechnikbüro. Das fand ich damals wahnsinnig spannend: Ein bisschen was mit Mathe, aber man muss auch kreativ sein. Seitdem stand für mich fest: Du gehst nach dem Abitur nach Freiberg und studierst Geotechnik u...