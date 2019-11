Einst touristische Sehenswürdigkeit, dann Symbol des Bürgerkrieges: Die Brücke von Mostar zu jugoslawischen Zeiten, vor Zerstörung und Wiederaufbau Foto: imago images/Gerhard Leber

In den 60er und 70er Jahren war ich oft in Westdeutschland eingeladen, Vorträge über Jugoslawien zu halten und an Diskussionen über mein Land teilzunehmen. Ich habe damals einerseits Falsches gesagt - andererseits aber auch eine überraschende Prophezeiung gewagt, die sich dann bewahrheiten sollte.

Auf die sich oft wiederholende Frage, ob das Land nach Titos Tod zerfallen werde, habe ich stets vorsichtig geantwortet: »Ich hoffe nicht!« Endgültig aber werde sich das erst zeigen, wenn der Fall eintritt. Innerlich war ich überzeugt, dass die Weichen für einen ruhigen Übergang gestellt seien. Oft hieß es, der Streit zwischen Kroaten und Serben werde das Land zerreißen. Unsinn, sagte ich und behauptete, dieser Streit sei nicht anders als der Zank zwischen den Bayern und dem Rest der Deutschen. Welch ein Irrtum!

Ich wies jedoch auch darauf hin, dass das eigentliche Problem Kosovo heiße. Wenn der albanische Staatsführer Enver Hodscha...