30. November 1989: Hab heut Abend eine Flasche ungarischen »Stierbluts« mit dem Nachbarn geleert. Es gab viel zu bereden. Der Vorstandssprecher der Deutschen Bank, Alfred Herrhausen, ist in Bad Homburg durch einen Bombenanschlag der RAF getötet worden. Obwohl der Veteran des Widerstands für die Vertreter des westdeutschen Großkapitals keine Sympathien hegt, findet er das nicht okay: »Das war etwas anderes zu unserer Zeit.« Womit er seinen bewaffneten Kampf gegen die Faschisten in Spanien und Frankreich meinte. Ebenso wenig findet mein Nachbar okay, dass gegen Honecker ein Strafantrag »wegen des Verdachts der Untreue« gestellt wurde. »Sie sollten den alten Mann in Ruhe lassen«, sagte der um zehn Jahre Ältere. Besorgt ist er, dass auf der Leipziger Montagsdemonstration vor drei Tagen »Deutschland, einig Vaterland« gerufen wurde. »Das wird dem Hitlerjungen Helmut gefallen«, meinte er. »Der reibt sich doch schon die Hände, dass er dank ›Gn...

