Klimaaktivisten gehen durch den Tagebau Vereinigtes Schleenhain südlich von Leipzig. Foto: Hendrik Schmidt/dpa

»Ich habe noch nie erlebt, dass es so einfach war, zu blockieren«, sagt Kaya, eine Aktivistin der Klimabewegung »Ende Gelände«. Mit etwa 500 anderen Menschen steht sie auf Gleisen unweit des Kraftwerks Jänschwalde in der Brandenburger Lausitz. Die Sonne scheint, die Stimmung bei den Aktivist*innen ist gut. Immer wieder werden Sprechchöre angestimmt: »Kohlekonzerne, baggern in der Ferne. Zerstören unsere Umwelt, nur für einen Batzen Geld.«

Die etwa Anfang 30-jährige Kaya heißt eigentlich anders und verwendet ein Pseudonym um keine Strafverfolgung zu riskieren. Sie war schon bei mehreren Blockadeaktionen von »Ende Gelände« dabei, das Bündnis setzt sich für den sofortigen Kohleausstieg Deutschlands ein.

Neben dem »Lila Finger« gelang es einem »Roten Finger« im Tagebau Jänschwalde Förderbände stillzulegen. Des Weiteren blockierte ein »Bunter Finger« mit den »Anti-Kohle Kids« und anderen Aktivist*innen ebenfalls Gleise bei Koppatz. Der »Grüne Finger« drang in den Tagebau bei Welzow-Süd ein und verweilte dort mehrere Stunden.

Die Kraftwerksbetreibergesellschaft LEAG gab an, sie hätte die Leistung des Kraftwerks Jänschwalde wegen der Blockaden drosseln müssen.

Katharina Schwirkus

»Ende Gelände« blockierte an diesem Tag nicht nur in der Lausitz. Der »Goldene Finger« schaffte es, in den Tagebau »Vereinigtes Schleheenhein« des Konzerns MIBRAG, im Leipziger Revier. Etwa 1000 Menschen beteiligten sich hier an den Blockaden. In den Fingern in der Lausitz waren jeweils etwa 500 Aktivist*innen beteiligt.

Kaya war in einer Gruppe, die sich »Lila Finger« nannte, die sich aus Berlin am frühen Samstagmorgen auf den Weg in die Lausitz machte. Insgesamt beteiligten sich aus verschiedenen Orten Deutschlands 4000 »Ende Gelände« Aktivist*innen an den Aktionen am Samstag. Bereits um 10 Uhr wurde Braunkohleinfrastruktur an verschiedenen Stellen in der Lausitz blockiert.

Der »Lila-Finger« machte sich schon um 5:00 Uhr von Berlin aus auf den Weg. Gegen 7:00 Uhr stiegen die Aktivist*innen aus einem Zug an der Haltestelle »Teichland« unweit des Kraftwerks Jänschwalde aus. Das Kraftwerk wird von dem Kohlekonzern LEAG betrieben. Laut »Ende Gelände« sind »die Kraftwerke Boxberg, Schwarze Pumpe und Jänschwalde in der Lausitz drei der zehn dreckigsten CO2-Schleuder Europas«, das sagte Nike Mahlhaus, Pressesprecherin von »Ende Gelände«.

Die Kraftwerke Schwarze Pumpe und Jänschwalde werden ebenfalls von der LEAG betrieben. Der Konzern entstand 2016 durch den Verkauf der Lausitzer Braunkohletagebaue und -kraftwerke, des damaligen Eigentümers Vattenfall, an die tschechische EPH-Gruppe und deren Finanzpartner PPF-Group. Auch der MIBRAG-Konzern gehört zur EPH-Gruppe.

Im Vorfeld der Blockade-Aktionen hatte es viel Stimmungsmache gegen »Ende Gelände« geben: Von der Polizei, dem Innenminister Brandenburgs, der Gewerkschaft IG BCE und rechtsgesinnten Menschen aus der Lausitz. Vor diesem Hintergrund waren die Aktivist*innen des »Lila-Fingers« sichtlich überrascht, dass sie nur auf drei Polizisten trafen, als sie sich von der Haltestelle »Teichwald« auf den Weg in Richtung Kraftwerk Jänschwalde in der Lausitz machten.

Deswegen war Kaya nicht die einzige, die sich freute, dass die Blockade auf den Gleisen so leicht umsetzen war. Beim Überqueren eines Ackerfeldes unweit des Kraftwerks Jänschwalde hatten die Aktivist*innen mit mehr Polizei gerechnet. Auch als die Blockade schließlich gegen 10 Uhr stand, verhielt sich die Polizei ruhig. Zunächst kamen zu den drei Polizisten nur sieben weitere hinzu, es dauerte eine weitere halbe Stunde, bis etwa 50 Polizist*innen vor Ort waren.

Katharina Schwirkus

Zweimal rollten Lokomotiven der LEAG auf die Aktivist*innen zu und machten erst zehn Meter vor ihnen halt, einmal stellte sich ein Polizist schützend vor die Aktivist*innen und wies den Fahrer an, nicht weiter zu fahren.

Einige Kilometer die Schienen aufwärts, am Kraftwerk Jänschwalde, hatten sich Mitarbeiter*innen der LEAG zu einer Mahnwache getroffen. Ein kleines Feuer brannte hier, Kohlebrickets wärmten die etwa 50 Teilnehmer*innen. »Wir halten hier die Infrastruktur am Laufen«, sagte einer der Kumpels. »Wir setzen uns dafür ein, dass der Kohlekompromiss eingehalten wird«, so Thomas Haupt. Der Ingenieur aus Berlin arbeitet seit 45 Jahren in der Kohleindustrie. »Die Menschen hier brauchen Zeit, sich umzustellen«. In der Kohlekommission habe man sich demokratisch auf ein Ausstiegsdatum geeinigt, das gelte es einzuhalten. Die Aktionen von »Ende Gelände« empfände er als »nicht konstruktiv«.

Das meinte auch ein junger SPDler. Julius Gilbert ist 23 und wohnt erst seit kurzem in der Region. Eigentlich kommt er aus der Eiffel, zum Studieren ist er in die Lausitz gezogen. »Wenn jeder zehnte von 'Fridays for Future' in die Politik gehen würde, dann könnten wir wirklich etwas verändern«, sagte er. Manchmal vermisse er bei seinen Altersgenossen die Liebe und Ausdauer zur ernsthaften, manchmal bürokratischen Politik.

neues deutschland

Ein freundlicher Herr mit blauer Bommelmütze bekannte sich als »Klimawandelleugner«. »Es ist eben mal ein bisschen kälter, mal ein bisschen wärmer und die Medien machen da gleich einen Weltuntergang draus«, sagte er, während die Kohlebriketts weiter brannten. Außerdem empfände er es als fraglich, immer in Deutschland anzufangen. »Die Afrikaner zeugen doch Kinder ohne Ende«, sagte er. Die Mahnwache dauerte bis zum frühen Abend an. Solange blieb auch »Ende Gelände«.

Etwa neun Stunden konnten durch die Blockade keine Kohlezüge zum Kraftwerk Jänschwalde fahren. Gegen 16 Uhr begannen die Aktivist*innen des »Lila Fingers« sich freiwillig von den Gleisen zu entfernen. Gleichzeitig zogen sich auch alle anderen Finger um diese Uhrzeit freiwillig zurück. Die Kohlebriketts bei der Mahnwache der LEAG-Mitarbeiter*innen werden noch ein wenig gebrannt haben.