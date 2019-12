Verbraucherschutz: Thomas Cook hat alle Reisen ab 2020 abgesagt – Noch mehr Kunden bleiben auf ihren Schaden sitzen. Bittere Nachricht für die Kunden von Thomas Cook in Deutschland: Der insolvente Veranstalter sagte auch alle Reisen ab Januar 2020 ab. Wer eine Anzahlung geleistet hat, muss sich für eine Entschädigung an den Versicherer wenden. Die Zurich Gruppe Deutschland muss aber nur für 110 Millionen Euro haften – diese Summe ist aber bereits um Längen überschritten. Weitere Informationen im nd-ratgeber.

Geld und Versicherungen: Sterbegeldversicherung – Gewappnet fürs Leben? Mit dem Thema »Altersvorsorge« gehen die Deutschen zunehmend realistisch um, meint die Versicherungswirtschaft. Nur die »Sterbegeldversicherung« fristet ein Nischendasein. Sie zahlt bei Tod des Versicherungsnehmers Geld an die Angehörigen aus, um Bestattungskosten decken zu können. Wichtige Infos für Verbraucher gibt unser Finanzexperte im nd-ratgeber.

Familie und Steuern: Sorge- und Umgangsrecht für Trennungskinder - Was soll die Reform bewirken? Das Sorge- und Umgangsrecht für Kinder getrennt lebender Eltern soll umfassend reformiert werden. Das empfiehlt eine beim Bundesjustizministerium angesiedelte Arbeitsgruppe in einem Thesenpapier. Die Einzelheiten können im nd-ratgeber nachgelesen werden.

Grund und Haus: Herbstlaub vor Gericht - Streit um den »Blättersegen«. Für die einen war es schön anzusehen, das Herbstlaub, das jedes Jahr in großen Mengen von den Bäumen fällt. Für die anderen stellt es in erster Linie eine Belastung dar, weil es vom Bürgersteig aufgekehrt werden muss. Wie Gerichte urteilten ist im nd-ratgeber nachzulesen.

Soziales: Rente im Ausland – Die Rentenansprüche gehen nicht verloren. Immer mehr Rentner verlegen ihren Wohnsitz ins Ausland. Die Deutsche Rentenversicherung zahlt jährlich rund 1,8 Millionen Renten in über 150 Länder. Doch welche Regelungen gelten? Worauf muss der Rentenversicherte achten? Fragen & Antworten werden im nd-ratgeber gegeben.

Im Flugzeug ist das Surfen im Internet immer noch beschwerlich und meist teuer. Die technischen Möglichkeiten sind noch eingeschränkt. Einige Fluggesellschaften wie der Billigflieger Ryanair bieten nach wie vor kein Wifi/Wlan an. Bei den übrigen sind die Bandbreiten gering, die Preise dafür umso höher. Das könnte sich bald ändern. Mehr dazu im nd-ratgeber.

