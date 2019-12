Zudem machen sich Behörden selbst immer wieder verdächtig, in den eigenen Reihen nicht für Aufklärung von diskriminierendem Verhalten zu sorgen. Damit bleiben sie unglaubhaft. Schulungen sind sicher ein Anfang. Sie können Einstellungsuntersuchungen und interne Ermittlungen aber nicht ersetzen.

Flaggen werden gern gehisst in Berlin. Zur Pride Week wehen die Regenbogenflaggen an Polizeiautos und vor behördlichen Einrichtungen, es gibt landeseigene Flaggen, die »Signale aussenden« sollen gegen Gewalt gegen transgeschlechtliche Menschen und Frauen. Signale sind eine schöne Sache, wenn sie wahrgenommen werden und wenn sie eine Richtungsänderung angeben.

Der Regierende Bürgermeister Michael Müller (m., SPD) hisst zusammen mit der BVG-Vorstandsvorsitzenden Sigrid Evelyn Nikutta und LSVD-Landesgeschäftsführer Jörg Steinert (l.) die Regenbogenflagge am Berliner Rathaus.

An der Grundschule am Schleipfuhl im Berliner Stadtteil Hellersdorf fehlen seit Jahren dringend benötigte Schulplätze

In Berlin steigt die Arbeitslosenzahl noch einmal leicht, in Brandenburg gibt es trotz eines Rekordtiefs Probleme

Generalstaatsanwältin beklagt Hasskriminalität in rechtsradikalen »Echokammern«

