»Unkompliziert ist unter meiner Würde«: Meyerhoff Foto: imago images/Leemage

Schön! Für Stunden in einer Schauspieler-Schöpfung zu versinken, nein: aufzuperlen! Joachim Meyerhoff war am Sonntagvormittag zu Gast in Gregor Gysis Gesprächsreihe am Deutschen Theater. in Berlin. Ihm zusehen - aber plötzlich mehrere Gestalten denken. Erinnerung ruft sie auf: Der eine da atmet etwas schwer und irgendwie gehemmt, der andere dort lauert, der nächste wütet. Der da grient, und dort der greint. Immer geht einer gerade zugrunde, und immer erwacht einer zu losbrausendem Leben. Die Körper stolpern oder stürzen, biegen sich oder schnellen auf. Jetzt versucht sich einer als Majestät, im nächsten Moment krümmt sich an gleicher Stelle ein Elendsbündel. Zucken und Zappeln und Zittern. Viele, viele, viele.

Und doch waren sie alle nur einer, denn nur ein einziger Schauspieler trieb sich da durch sämtliche Spielarten der Euphorie, der Verzweiflung: eben dieser Joachim Meyerhoff.

Du siehst ihn hier auf einer Berliner Bühne sitzen - und...