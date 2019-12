Neuer Landrat im Landkreis Stendal in Sachsen-Anhalt wird der 36 Jahre alte Patrick Puhlmann. Der gemeinsame Kandidat von LINKE, SPD und Grünen, der selbst Sozialdemokrat ist, setzte sich in der Stichwahl klar gegen CDU-Amtsinhaber Carsten Wulfänger durch. Für ihn stimmten 18 181 Wähler (69 Prozent), Wulfänger erhielt gut 10 000 Stimmen weniger (31 Prozent). Die Wahlbeteiligung lag bei 28 Prozent. Puhlmann hatte bereits die erste Runde, in der zusätzlich ein AfD-Bewerber angetreten war, für sich entschieden.

Der durch ein abgestimmtes Vorgehen der Parteien ermöglichte Wahlerfolg...