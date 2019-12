Ex-Siemens-Manager Michalis Christoforakos wurde wegen Bestechung verurteilt. Foto: dpa/lby

Michalis Christoforakos verfolgte die Verkündung des Strafmaßes in Deutschland aus sicherer Entfernung: Ein Berufungsgericht in Athen verurteilte den früheren Griechenlandchef von Siemens am Montag wegen Bestechung und Geldwäsche zu 15 Jahren Haft.

Es war ein Mammutverfahren, das die griechische Öffentlichkeit fast eineinhalb Jahrzehnte in Atem hielt. Dabei ging es um ein ganzes System aus schwarzen Kassen und Briefkastenfirmen. Anfangs gab es 64 Angeklagte, von denen einige verstorben sind. Schuldig gesprochen wurden letztlich 22 Personen, darunter Ex-Siemens-Chef Heinrich von Pierer, Mitarbeiter der griechischen Telekom...