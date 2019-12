Der Anteil Schwarzer Menschen mit deutschem Pass wächst Foto: Each One Teach One

Ende vergangener Woche hat in Berlin die »People of African Descent Week«, PAD Week, zum dritten Jahrestag der Eröffnung der UN-Dekade für Menschen afrikanischer Abstammung in Deutschland stattgefunden. Was wurde aus Ihrer Sicht bisher erreicht?

Die Dekade läuft zwar seit 2015, die Bundesrepublik hat sie aber erst im Juni 2016 auf Initiative der Zivilgesellschaft in Kooperation mit der Antidiskriminierungsstelle des Bundes geöffnet. Die Dekade sollte nicht nur von den Mitgliedsländern beschlossen werden, sondern es sollen auch konkrete Maßnahmen in den Ländern folgen. 2017 wurde in Deutschland der Nationale Aktionsplan gegen Rassismus dahingehend geändert, dass Schwarze Menschen als Opfergruppe anerkannt werden. Das war vorher nicht so.

Was bedeutet das für den Fortschritt der UN-Dekade?

Die UN-Dekade hat drei Säulen: Anerkennung, Gerechtigkeit und Entwicklung. Die erste Forderung ist erfüllt: Der antischwarze Rassismus ...