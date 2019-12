Madrid. Mit eindringlichen Appellen hat die 25. UN-Klimakonferenz begonnen. UN-Generalsekretär Antonio Guterres sprach am Montag in Madrid von einem »Krieg gegen die Natur«, der beendet werden müsse. 196 Staaten und die EU verhandeln in den kommenden zwei Wochen über die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens.

EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen versprach, die EU werde ihre Klimaziele verschärfen. Zudem kündigte sie einen Fonds von einer Billion Euro für Klimaschutz und zur Förderung der Erneuerbaren an. dpa Seite 6