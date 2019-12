Der Fußball bewegt jedes Wochenende Menschenmassen. Foto: imago images/Julia Rahn

Der ökologische Fußabdruck von Roberto Firmino dürfte so manchen Klimaschützer verzweifeln lassen. Der frühere Hoffenheimer Bundesligaprofi, jetzt in Diensten von Champions-League-Sieger FC Liverpool, legte allein in diesem Jahr schon fast 100 000 Kilometer mit dem Flugzeug zurück. Nach der Studie eines Klimaforschers der Universität Manchester entspricht allein das einer CO2-Emission von fast 50 Tonnen.

Noch deutlich höhere CO2-Emissionen aber verursachen die Fanwanderungen an jedem Bundesligawochenende. Etwa 400 000 Stadiengänger pilgern im Schnitt zu den Spielstätten der Erstiligisten FC Bayern, Borussia Dortmund und Co. - und hinterlassen dabei einen kräftigen ökologischen Fußabdruck. »In der Summe liegen wir bei rund 7800 Tonnen CO2, die pro Spieltag ausgestoßen werden«, sagt Patrick Fortyr von der Klimaschutzberatung »CO2OL« anlässlich der UN-Klimakonferenz in Madrid. Um die von Transport und Konsum der Fans an nur einem Spi...