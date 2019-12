Die Kurfürst-Moritz-Schule im Moritzburger Ortsteil Boxdorf war in diesem Jahr die einzige sächsische Schule, die für den deutschen Schulpreis nominiert war. Sie gehörte zu den sechs Preisträgern. Foto: dpa/Sebastian Kahnert

Es ist für sächsische Verhältnisse eine gewaltige Zahl: 50 120 Menschen im Freistaat haben einen Volksantrag für längeres gemeinsames Lernen in den Schulen unterschrieben. Zum ersten Mal seit 2004 wurde damit wieder die entsprechende Hürde überwunden - gerade rechtzeitig vor der Landtagswahl und den Verhandlungen über einen Koalitionsvertrag. Das an diesem Sonntag vorgestellte Papier sehen die Initiatoren der Unterschriftensammlung als Erfolg: Es eröffnet die Möglichkeit, auch in Sachsen Gemeinschaftsschulen einzurichten. Der Volksantrag, sagt Vertrauensperson Doreen Taubert, war dafür »ein wichtiger Impuls«.

Bisher hielt Sachsen strikt am gegliederten Schulsystem fest; nach der 4. Klasse trennen sich die Wege der Schüler. Knapp die Hälfte erhielt zuletzt eine Bildungsempfehlung fürs Gymnasium; rund 51 Prozent wechselten an die Oberschule. Viele Bürger sind mit dieser frühen Selektion unzufrieden. Eine Emnid-Umfrage im Jahr 2017 ergab, ...