In letzter Zeit weniger in der Öffentlichkeit, jetzt als OB-Kandidat vielleicht wieder mehr: Liedermacher Hans Söllner bei einem Gerichtsprozess 1998 Foto: dpa/Jan Nienheysen

Hans Söllner geht in die Politik! Er will 2020 Oberbürgermeister in seiner Heimatstadt Bad Reichenhall werden, berichtet die »Passauer Neue Presse«. Aber in der Politik ist »der Hans«, wie ihn seine Fans nennen, doch schon seit Jahrzehnten, oder? Seit der Liedermacher und Reggae-Sänger Musiker ist, kämpft er gegen die bayrischen Blödheiten im CSU-Staat. Dessen Polit- und Polizei-Apparatschiks hat er reihenweise beleidigt. Sie wollten dafür Schmerzensgeld und schickten ihm Zivilpolizisten in seine Konzerte, um ihn auf frischer polemischer Tat zu ertappen. Oder ihn beim Besitz von Cannabis zu erwischen. Letzteres hat nie geklappt,...