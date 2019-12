Beim Checkpoint Charlie ist es für die SPD ausgegangen wie immer. Mit großem Getöse hat sie bei einer Sache, bei der eigentlich alles klar schien, einen wochenlang dauernden Konflikt losgetreten. Am Ende ist der Bebauungsplan schließlich ohne Änderungen im Senat verabschiedet worden. Ähnlich lief es beim Mietendeckel oder bei der Frage, ob Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) sich wirklich genug um Wohnungsbau bemüht. Immer wieder treten die Sozialdemokraten Konflikte los, die die Koalitionspartner über Wochen und Monate in Atem halten. Tagelange Koalitionsrunden oder die wochenlange Verzögerung von Beschlüssen ist die Folge.

Aert van Riel über kommende Machtkämpfe in der SPD

Für Tim Engartner ist der »DigitalPakt Schule« ein Geschenk der Politik an die Global Player der IT-Branche

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!