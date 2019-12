Schlechtes Omen: Teilnehmer der Weltklimakonferenz sitzen unter einer Palme – aus Plastik. Foto: Getty Images/Pablo Blazquez

Madrid. Die Jahre 2010 bis 2019 gehen nach Einschätzung der Weltmeteorologieorganisation (WMO) wohl als das heißeste Jahrzehnt seit 1850, dem Beginn der systematischen Temperaturauswertungen, in die Annalen ein. Dies sei »ziemlich sicher«, teilte die UNO am Dienstag am Rande der Weltklimakonferenz in Madrid mit. Vertreter von rund 200 Staaten, aus Wissenschaft, Wirtschaft und Klimaschutzorganisationen verhandeln in Spaniens Hauptstadt bis Ende kommender Woche über die Umsetzung des Pariser Weltklimaabkommens.

Laut der UN-Organisati...