Für eine Kristallkugel wäre im Flur von Selina Jörgs Wohnung definitiv noch Platz. Die beste deutsche Snowboarderin hat ihre wichtigsten Trophäen in einer Regalwand stehen, die ihr Freund 2018 anlässlich der Silbermedaille bei Olympia selbst getischlert hat. Im vorigen Winter musste er anbauen, da kam WM-Gold dazu. »Er sagt aber, er könnte sie noch mal erweitern«, erzählt Selina Jörg und lacht. Die Allgäuerin startet am Wochenende in Russland in die neue Saison, in der kein Großereignis ansteht. Daher steht der Weltcup im Fokus - und Jörg will im Herbst ihrer langen Karriere endlich die begehrte Kugel für den Gesamtsieg in den Händen halten.

Die 31-Jährige ist seit 2005 im Weltcup unterwegs, lange schien sie vom Pech verfolgt und die vierten Plätze abonniert zu haben. Bei den Winterspielen in Pyeongchang und der Weltmeisterschaft 2019 in Park City erlöste sie sich dann aber selbst. »Man könnte es entspannt angehen«, meint die Sonthofene...