Berlin. Die designierten SPD-Chefs Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans scheinen sich mit dem Parteiestablishment arrangiert zu haben. Sie sehen den schnellen Ausstieg aus der Koalition nicht als vorrangiges Ziel. In einem Leitantrag der SPD-Spitze für den Parteitag am Wochenende sollen keine harten Forderungen an die Union formuliert werden. »Wir wollen, dass Themen, die durch die veränderte Lage seit dem Koalitionsvertrag hinzugekommen sind, wirklich angegangen werden«, sagte Esken dem »Vorwärts«. Sie und Walter-Borjans nannten Investiti...

