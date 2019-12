Mit der am Mittwoch verfügten Ausweisung zweier russischer Botschaftsangehöriger will die Bundesregierung offenbar eine »ernsthafte und unverzügliche Mitwirkung« Moskaus bei der Aufklärung des Mordes an einem früheren tschetschenischen Feldkommandeur mit georgischer Staatsangehörigkeit in Berlin-Tiergarten erzwingen. Moskau kündigte noch am gleichen Tage Vergeltungsmaßnahmen an.

»Die Untersuchungen werden in Deutschland geführt, ich kann darüber nichts sagen - wir verfügen über keinerlei Informationen«, stellte Kremlsprecher Dmitri Peskow laut russischen Medien klar. Verdächtigungen über eine Beziehung Russlands zum Mord seien »absolut unbegründet«.

Von »einem weiteren Ausbruch antirussischer Hysterie« sprach der Vorsitzende des außenpolitischen Duma-Ausschusses, Leonid Slutzki. Er erinnerte an die Aufregung um den Mordanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej S...