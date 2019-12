Immer wieder hat Zimmermann, der als Kind Elitesoldat werden wollte und gerade Strafrechtspflege (criminal justice) studierte, als er Martin erschoss, in den letzten Jahren selbstgemalte Bilder verkauft. Eins davon zeigte eine Konföderiertenflagge.

Zum wiederholten Mal stilisiert sich der Versicherungsvertreter, der laut Angaben seines Bruders während des Prozesses gegen ihn 2014 zeitweise ohne Arbeit und obdachlos war, so selbst zum Stellvertreter des bedrohten kleinen weißen Mannes und dessen Vorkämpfer - und lässt sich von einer rassistischen Online-Community dazu machen. Dabei hat Zimmerman auch immer wieder finanziell profitiert. Die Waffe, mit der Zimmerman Martin erschossen hatte, verkaufte der Sohn einer peruanischen Mutter und eines deutschstämmigen Armeeoffiziers für 138 000 US-Dollar.

100 Millionen US-Dollar will Zimmerman von Martins Familie und ihrem Anwalt mit einer Schadensersatz-Klage eintreiben. Angeblich habe es im Prozess gegen ihn Falschaussagen gegeben, mit dem Ziel ihn zu diskreditieren. Unterstützt wird Zimmermann dabei von der rechten Organisation Judicial Watch, deren Verschwörungstheorien auch Donald Trump auf Twitter teilt.

